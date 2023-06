Unbekannte Täter stahlen von einer Baustelle in Seeboden am Millstätter See in der Zeit von 2. Juni, 17 Uhr, 5. Juni, 6.30 Uhr mehrere Baugeräte. Die unbekannten Täter betraten das Baustellengelände, welches mit einem Baustellengitter mit Draht verschlossen war und stahlen mehrere Baugeräte und Baumaschinen (Rüttelplatte, Rüttler, Durchlaufmischer, Pumpensaugheber, Transportwagen etc.). Weiters wurde eine Baustellentüre aus Metall aufgezwängt und aus dem Raum wurden noch eine Schlagbohrmaschine und eine Rehaupresse gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.