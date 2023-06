Die Leistungsbewerbe der Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks Spittal wurden in Hautzendorf in der Gemeinde Greifenburg ausgetragen. Insgesamt sind 97 Gruppen zum Bewerb, der erstmals über zwei Wettkampftage abgewickelt werden musste, angetreten. Das ist neuer Rekord im Bezirk und beispiellos in Kärnten. "Es zeigt sich, dass die Euphorie für die Feuerwehr während der Pandemie nicht abgerissen ist", freute sich Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober über das große Teilnehmerfeld. Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Hautzendorf hat unter Kommandant Rupert Moritzer ein großartiges Wettkampf- und Festgelände mitten im Ort errichtet und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.

Der ganze Aufwand wurde mit hervorragenden Leistungen und Spitzenzeiten belohnt. Aus dem Bezirk Spittal werden daher überdurchschnittlich viele Mannschaften bei den Landesleistungsbewerben antreten dürfen. Am 3. Juni wurden die Bezirksmeister in den Kategorien Bronze und Silber gekürt. Eine Mannschaft besteht aus neun Männern oder Frauen. Diese haben einen Löschangriff und einen Staffellauf zu absolvieren. Zur jeweiligen Zeit werden Fehlerpunkte hinzugezählt, die von Bewertern aus ganz Kärnten nach strengen Kriterien festgestellt werden.



Feuerwehrleute beim Löschangriff © BFKDO SPITTAL

Flattach-Fragant holte Bezirksmeistertitel

Am Sonntag sind im Mannschaftsleistungsbewerb jene Gruppen gegeneinander angetreten, die erst kurz vor dem Bewerb per Auslosung erfahren haben, wer aus den Reihen der eigenen Feuerwehr mit im Team ist. Diese mussten mit wenigen Trainingseinheiten sich aufeinander abstimmen. Sogar der Bezirkseinsatzstab unter dem Kommando von BFK Schober ließ es sich nicht nehmen, eine ausgeloste Mannschaft zu stellen. Großer Sieger war die FF Flattach-Fragant, die in den Kategorien Bronze A und Silber A sowie beim Mannschaftsbewerb den Bezirksmeistertitel errang.