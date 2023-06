„Der Millstätter See – das Juwel in Kärnten“, unter diesem Motto wird die Region Millstätter See seit Jahren erfolgreich vermarktet. Diese touristische Marke ist jetzt um eine kulinarische Besonderheit reicher: Karin Pfeifhofer, Leiterin des Museumsstüberls im Heimat- und Tourismusmuseum Obermillstatt, kreierte die „Millstätter Juwelnudel“. Pfeifhofer, die viele Jahre Wirtin der Schweigerhütte war, entschied sich vor zwei Jahren „etwas kürzer zu treten“. „Ich bin von der Alm wieder ins Tal gezogen und führe jetzt das Museum, das Stüberl und die Schatzkammer mit Produkten unserer Produzenten“, schildert Pfeifhofer, die aber nach wie vor Lebensmittel produziert.