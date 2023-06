Der 11. Jänner dieses Jahres war für Werner Tscharre (79) aus Lieserhofen, Gemeinde Seeboden, ein Skitag zum Vergessen. Der Pensionist ist passionierter Skifahrer. "Seit fast 70 Jahren ziehe ich am Goldeck meine Schwünge", sagt Tscharre. Am besagten Tag endete die Saison für ihn allerdings abrupt. Er wurde, so berichtet der Oberkärntner, von einem jungen Mann einer Berliner Schülergruppe angefahren. "Er kam von schräg oben", so Tscharre weiter.

Im Anschluss an den Unfall hat er die Kontaktdaten des Deutschen und des dazugehörigen Skilehrers erhalten – für den Fall einer gröberen Verletzung. "Ich bin dann erst am nächsten Tag in die Ambulanz", sagt der Oberkärntner. Dort wurden Verletzungen am Sprunggelenk und an der Achillessehne diagnostiziert. Allerdings: Jetzt ist es zum Streit mit den Versicherungen gekommen – auch weil Zeugen fehlen, die den Unfall beobachtet haben.

Zeuge aus dem Raum Villach

Tscharre sucht nun einen Skifahrer aus dem Raum Villach: "Er hat den Unfall von oben, vom Sessellift aus, beobachtet." Im Trubel habe man dann die Kontaktdaten nicht ausgetauscht. Er habe sich aber damals bereit erklärt, eine Zeugenaussage zu machen. Tscharre hofft nun, dass sich der Mann aus dem Raum Villach über die Redaktion der Kleinen Zeitung meldet. Er ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung und hofft, dass er im Winter wieder auf Skiern stehen kann. "Im Schuh selber spüre ich keine Schmerzen mehr", sagt er. Tscharre ist unter Telefon 0676-400 99 91 erreichbar.