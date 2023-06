Wer hat die beste Schneid? Dieser Frage stellten sich 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Landesentscheid im Handmähen der Landjugend Kärnten. Der Bewerb fand am Samstag am Aufzuchthof am Ossiacher Tauern, am Betrieb der Landwirtschaftskammer Kärnten, statt.

"Auf die Plätze, fertig los", war das Zeichen des Oberjurors Andreas Trattnig für den Start und die Mädchen legten als Erste in drei Kategorien los. Die Goldmedaille in der Kategorie "Standardklasse Mädchen" sicherte sich Andrea Oberdünhofen (Spittal) vor Sabine Kogler (St. Veit) und Jasmin Diete (St. Veit). In der Kategorie "Mädchen unter 19" konnte Magdalena Weilguni (Wolfsberg) den Landessieg erzielen. Silber holte Sarah Zöhrer (St. Veit) und Bronze Lena Lerchbaumer (St. Veit).



Konzentriert ging Alexander Sagmeister ans Werk und holte Gold © LANDJUGEND

Leona De Monte (St. Veit) erreichte den 1. Platz in der Kategorie "Mädchen über 19" gefolgt von Andrea Gunzer (St. Veit) und Carmen Gössinger (Klagenfurt Land).

Gleich im Anschluss an die Mädchenwertung folgten die Entscheide bei den Burschen. In der Kategorie "Standardklasse Burschen" holte sich Mario Nuck (Klagenfurt Land) den Landessieg, vor Eugen Klarer (St. Veit) und Martin Riedl (St. Veit). Bei den "Burschen unter 19" konnte Alexander Sagmeister (Villach) den ausgezeichneten 1. Platz erreichen.



Silber holte Raphael Krall (Spittal) vor Lukas Jankl (Feldkirchen). In der Königsklasse „Burschen über 19“ ging der 1. Platz an Stefan Schratter (Wolfsberg) vor Philipp Mitschey (St. Veit) und David Reibnegger (St. Veit).