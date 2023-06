Zum feierlichen Beginn des 30-Jahr-Jubiläums der Musikschule Millstatt wurde das Publikum mit einer Fanfare der Blechbläser und Pauken empfangen. Musikschuldirektor Stefan Hofer begrüßte zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeister Alexander Thoma, der Obmann der Musikwochen Millstatt, Josef Pleikner, sowie Volksschuldirektorin Ilse Lackner. Ab dem kommenden Schuljahr siedelt die Musikschule übrigens nach Obermillstatt in die Räumlichkeiten der Volksschule. Erfreulich sind die Erfolge vieler junger Künstler bei den Übertrittprüfungen der Musikschulen des Landes Kärnten und den Bewerben von Prima la Musica. Letzteren wurden ihre Urkunden überreicht. Zum Bundeswettbewerb nach Graz haben es Matheo Blasge, Johannes Bleyer, Hannah Marissink, Jannika Ruß und Noah Schusteritsch geschafft.



Urkunden für die Preisträger von Prima la Musica © O.Benes

Mit einem besonderen Gruß stellte sich die Volksschule Millstatt am See ein. Der Chor der 2. Klassen sang sich mit dem "Lied von der Blasmusik" und "Un pocito cantas" in die Herzen der Zuhörer. Weitere Highlights komplettierten das Programm: "Oh happy day" aus Sister Act, "The greatest Showman", "Pirates of the Caribbean" und viele mehr. Ein besonderes Zuckerl hat sich Evelyn Walcher einfallen lassen. Sie arrangierte die bekannte Melodie von "Wellerman" für ein fächerübergreifendes Ensemble und textete eigene Strophen passend zum runden Jubiläum, gesungen von Kindern der Musikschule Nockberge.