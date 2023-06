Normalerweise ist es sein Ziel, für Lacher zu sorgen. Dieses Mal wendet sich der Petutschnig Hons aus Schlatzing alias Wolfgang Feistritzer in einer ernsten und sehr traurigen Angelegenheit an seine Social-Media-Community. Es geht um eine Spendenaktion, die nach dem Tod eines vierfachen Familienvaters ins Leben gerufen wurde. Der 38-jährige Landwirt aus Oberkärnten ist in dieser Woche nach langer, schwerer Krankheit verstorben. "Jetzt steht seine Frau allein mit vier Kindern auf einem Bauernhof da. Zu der ganzen Trauer kommt jetzt auch das Finanzielle dazu", ringt Feistritzer in seinem Video um Fassung.

Freunde des Verstorbenen haben ein Spendenkonto für die junge Familie eingerichtet. "Ich weiß, ich habe einen Haufen Freunde und Fans da draußen, die ein großes Herz haben. Bitte unterstützt diese Familie", appelliert der Kabarettist und Landwirt. Das Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Liesertal läuft auf den Namen Manuela Stoxreiter, IBAN: AT79 3946 4000 0031 6943.