Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt, hat sich am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Gemeinde Stall im Mölltal ein schwerer Unfall ereignet. Auf der sogenannten Gußnigberger Alm war ein Autofahrer aus bisher unbekannter Ursache von einem Forstweg abgekommen. Der Wagen stürzte über steiles Gelände etwa 150 Meter weit ab. In dem Pkw befanden sich zwei Männer - ein 62-Jähriger und ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Spittal/Drau. Beide wurden beim Absturz aus dem Fahrzeug geschleudert.

Für den 62-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mittels Seilbergung geborgen und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ermittlungen laufen

Zwei Rettungshubschrauber, einer vom Öamtc und einer der ARA-Flugrettung, wurden auf die Alm alarmiert. "Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen. Bis dato ist auch nicht klar, wer den Pkw gelenkt hat", sagt Polizeisprecherin Kristina Kapellari.

Neben der Rettung, der Bergrettung und der Polizei Winklern standen die Feuerwehren Stall, Tresdorf, Rangersdorf und Winklern im Einsatz. Sie sicherten das Fahrzeug. Die Bergung soll in den nächsten Tagen erfolgen.