Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt, hat sich am Freitagabend in der Gemeinde Stall im Mölltal ein schwerer Unfall ereignet. Auf der sogenannten Gußnigberger Alm soll ein Autofahrer von einem Weg abgekommen sein, der Wagen stürzte etwa 150 Meter einen Abhang hinunter. Laut ersten Informationen waren zwei Personen in dem Wagen. "Zum Schweregrad der Verletzungen ist bis dato noch nichts bekannt", sagt Polizeisprecherin Kristina Kapellari.

Zwei Rettungshubschrauber standen im Einsatz. Neben der Rettung, der Bergrettung und der Polizei Winklern standen die Feuerwehren Stall, Tresdorf, Rangersdorf und Winklern im Einsatz. Sie sicherten das Fahrzeug. Die Bergung soll in den nächsten Tagen erfolgen.