Zwei rumänische Staatsangehörige, 44 und 29 Jahre alt, werden verdächtigt, in Kärnten und Salzburg mehrere Einbruchsdiebstähle in Wohnmobile verübt zu haben. Eine Streife der Autobahnpolizei Spittal/Drau "schnappte" die beiden am Donnerstag im Zuge einer Verkehrskontrolle entlang der Tauernautobahn. Das Fahrzeug der beiden Tatverdächtigen war zur Fahndung ausgeschrieben gewesen und den Beamten aufgefallen.

"Im Zuge der Vernehmung durch die Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten gestand der 29-Jährige gemeinsam mit dem 44-Jährigen entlang der A11-Karawankenautobahn und der A10-Tauernautobahn mehrere Einbruchsdiebstähle in auf Parkplätzen abgestellte Wohnmobile begangen zu haben", teilte die Polizei am Freitag mit. Die Insassen schliefen zu diesem Zeitpunkt in den Wohnmobilen.

Der 44-jährige Rumäne ist nicht geständig, weitere Ermittlungen werden geführt. Bei den Einbrüchen wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich erbeutet. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte bis dato nicht beziffert werden. Die beiden Männer wurden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.