Ein Tauchausflug zweier Männer an den Millstätter See endete am Donnerstag in einer Tragödie: Gegen 18 Uhr unternahmen ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land und ein 48-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit/Glan im Norduferbereich des Sees einen Tauchgang.

Aufgrund von Komplikationen mussten die beiden Taucher aus einer Tiefe von zirka 35 Metern einen ungeplanten Notaufstieg durchführen. Unmittelbar nach dem Auftauchen wurde der 55-jährige Taucher aus dem Raum Villach bewusstlos, er konnte von seinem Tauchpartner und Passanten an Land gezogen werden.

Sofort durchgeführte Wiederbelebungsversuche verliefen jedoch erfolglos, der Mann aus dem Bezirk Villach-Land verstarb noch an der Unglücksstelle. Sein Tauchpartner aus dem Bezirk St. Veit wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Notarzt-Team des Rettungshubschraubers RK1 nach Graz zur weiteren Versorgung in einer Druckkammer geflogen.

Im Einsatz standen neben der ARA-Flugrettung auch die Wasserrettung Millstatt-Spittal und Döbriach-Ferndorf sowie die Freiwilligen Feuerwehren Millstatt und Seeboden.