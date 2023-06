Um 10 Uhr geht es am kommenden Samstag im Design Center in Linz los. Dann entscheidet sich die Zukunft der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Die Delegierten beim außerordentlichen Bundesparteitag entscheiden, wer sie als Obmann und in späterer Folge als Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl führen wird. Zur Auswahl stehen Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlandes, und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler.