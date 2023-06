Begonnen hat alles damit, dass es Carina Olsacher (38) nach einer Ausbildung zur Kosmetikerin, Fußpflegerin und Masseurin in Wien in die Gastronomie zog. Vier Jahre arbeitete sie in den Speisewägen der ÖBB, vor zwölf Jahren zog es sie wieder zurück in ihre Heimat, nach Dellach am Millstätter See. Carina Olsacher stammt aus der Seefischerei-Brugger-Dynastie, ihre Mutter Ingrid Brugger ist die einzige Berufsfischerin Kärntens. „Schon mein Opa hat immer gesagt, dass dieser Platz ideal für ein Kaffeehaus wäre. Der Blick über den Millstätter See zählt zu den schönsten“, erinnert sich Carina Olsacher an die Anfänge.