Die Reiseverkehrswelle rollt spätestens seit Beginn der zweiwöchigen Pfingstferien in vielen deutschen Bundesländern unaufhaltsam durch Österreich. Und mit dem verlängerten Wochenende rund um den Fronleichnamstag am 8. Juni ist keine Entspannung in Sicht. Dennoch scheint die geforderte Sperre von Abfahrten der Tauernautobahn (A10) in Oberkärnten noch länger nicht realisiert werden. Das Land will jetzt die betroffenen Bürgermeister und den Bezirkshauptmann an einen Tisch holen.