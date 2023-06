Eine Reihe von Anlässen hatte die Familie Fian am Weißensee zu feiern. Zum einen beging „Neni“ Gerhard Fian, Gründungsmitglied der Trachtenkapelle Weißensee und 7-facher (Ur)-großvater seinen 90. Geburtstag. Grund genug, um mit Ehefrau Gerlinde, mit der er seit über 60 Jahren verheiratet ist, die Bevölkerung zu einer Feier in den Festsaal des Weißenseehauses in Techendorf einzuladen. Dazu feierte Schwiegertochter Monika Fian ihren 60er und zugleich das 10jährige Bestehen ihres Gastrobetriebes „Moni´s Eck“.