Am Hang oberhalb der Großglockner-Hochalpenstraße bei Straßenkilometer 35,6 löste sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein kleines Schneebrett aus Nassschnee, das sich in weiterer Folge auf den in Richtung Wallackhaus führenden Fahrstreifen ergoss.

Zu diesem Zeitpunkt passierte ein 50-jähriger norwegischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw gerade diese Straßenstelle. Das Fahrzeug wurde vom Nassschnee erfasst, wodurch dieses stark beschädigt wurde. Konkret wurden ein Teil des Daches, die Windschutzscheibe und ein Teil der Motorhaube eingedrückt. Der Fahrzeuglenker wurde nicht verletzt.

Sofort begab sich der Straßenmeister mit mehreren Mitarbeitern und Lawinenexperten zur Unfallstelle. Die Straße wurde geräumt und der Hang, der bereits mit Lawinenverbauten versehen ist, begutachtet. Es konnte keine weitere Gefährdung festgestellt werden.