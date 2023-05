Rasant nach oben geht es bei der Conversio Group mit Sitz in Spittal. Zum Unternehmen zählen zwar mehrere Zweige, Steckenpferd ist aber die Montage von Photovoltaikanlagen. Innerhalb der vergangenen sieben Jahre ist man von null auf mehr als 400 Mitarbeiter gewachsen. Neben Spittal gibt es weitere Niederlassungen in Österreich, Deutschland und Südost-Europa. Obwohl, oder gerade weil es mit dem Geschäft steil bergauf geht, hat Conversio mit einem großen Problem zu kämpfen: dem Fachkräftemangel. „Das ist seit Längerem das Grundübel“, sagt Andreas Teglar, Conversio-Prokurist. Deshalb hat sich das Management rund um Gründer und Geschäftsführer Johannes Hofer entschieden, in der kroatischen Hauptstadt Zagreb eine Ausbildungsstätte mit dem Namen „Conversio Academy“ aufzubauen.