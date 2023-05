Ein 55-Jähriger hat Sonntagabend im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau während eines Streits mit einer Gasdruckpistole auf seine Lebensgefährtin geschossen. Die Frau wurde vom Gummigeschoss verletzt und musste von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden.

Wie sich herausstellte, besaß der 55-Jährige die Waffe trotz behördlichem Waffenverbots. Er wurde festgenommen und auf die Polizeiinspektion Spittal/Drau gebracht. Er wehrte sich aber heftig, als er in seine Arrestzelle gehen sollte. Ein Beamter kam dabei zu Sturz, und der 55-Jährige wurde verletzt. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.