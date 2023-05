Autos sind die Regel, manchmal nehmen auch Mopeds, Fahrräder oder leicht Angetrunkene die Spur zum McDrive. Was am Sonntag in Spittal passiert ist, dürfte aber ein Einzelfall sein. Zwei Reiterinnen und ihre Pferde wollten sich in Spittal verpflegen lassen. "Ich wollte zuerst keine Bestellung aufnehmen. Die Dame hat aber darauf bestanden und weil so viel los war, habe ich es gemacht", erzählt ein Mitarbeiter. Die Ausnahme sei kein Problem gewesen, zum Dauerfall sollte es aber nicht werden. Zumindest haben die Pferde keine unliebsamen Überraschungen hinterlassen. "Ich habe extra nachgesehen. Da war alles in Ordnung", sagt der Mitarbeiter.