Wenn in der Buschenschank zum Genuss der Gäste eine herzhafte Jaus’n aufgetischt wird, waren bis dahin mehrere Generationen am Werk. Das appetitliche Anrichten von Speck, Würstl, Sulze, Glundner Kas, Aufstrich und Co ist nur der Gipfel von einem Haufen Arbeit, der dahinter steckt: sei es am Hof bei den Tieren, bei der Feldarbeit oder beim Veredeln der Produkte.