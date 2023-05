Ein Flugunfall hat sich Samstagnachmittag in der Gemeinde Greifenburg ereignet. Gegen 15.45 Uhr war ein 59-jähriger Oberkärntner mit seinem Hängegleiter von der Emberger Alm aus gestartet. Beim Anflug auf den Landeplatz in Rasdorf war seine Flughöhe zum Landen zu hoch. Durch ein Flugmanöver versuchte der Pilot, an Höhe zu gewinnen. Dies misslang jedoch und er stieß gegen einen Laubbaum.

Der 59-Jährige stürzte in der Folge aus einer Höhe von fünf Metern zu Boden und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.