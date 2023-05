Wer nicht am Freitag schon losgefahren ist, der machte sich am Samstag auf den Weg in den Süden. Der Pfingstreiseverkehr sorgte für Verzögerungen und Wartezeiten - auch auf Kärntens Straßen. Betroffen waren die Tauernautobahn A 10 und die Karawankenautobahn A 11. Auf der A 10 kam es aufgrund von Verkehrsüberlastung immer wieder zu Blockabfertigung zwischen Spittal und Villach. Erst am Nachmittag gab der ÖAMTC leichte Entwarnung. Vor dem Karawankentunnel auf der A 11 betrug die Wartezeit bis zu 60 Minuten. Laut Antenne Kärnten musste man auch am Abend noch mit Verzögerungen rechnen.

Mit 25.000 Radsportfans sorgte am Samstag auch der Giro d'Italia in Tarvis für zusätzliches Verkehrsaufkommen. Die Kärntner Straße (B 83) wurde ab der Staatsgrenze Thörl-Maglern in Richtung Italien gesperrt. Ausweichen konnte man nur großräumig über den Wurzenpass, die Südautobahn, das Nassfeld und den Plöckenpass. Auch die Autobahnabfahrt Tarvis wurde gesperrt.

Familie bei Unfall verletzt

Auf der Tauernautobahn ist es vom Vormittag im Urlauberreiseverkehr auf Höhe Weißenstein zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Fahrzeug war dort gegen die Betonleitwand geprallt. Eine Familie aus Deutschland wurde verletzt. Die Folge: zwölf Kilometer Stau.