Lena Scurek, Roland Hulan und Christoph Hummer – alle drei sind Mitglieder der Schülervertretung der HAK/HTL Spittal – hatten vor Kurzem die Möglichkeit, an einer viertägigen Sitzung des Europäischen Jugendparlaments (EYP) in Graz teilzunehmen. Das EYP ist eine internationale Organisation, die junge Menschen aus ganz Europa zusammenbringt, um über politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen zu diskutieren und ihre Meinungen auszutauschen.

Die drei Junior-EU-Experten konnten mit über 60 Jugendlichen aus ganz Europa ihre Fähigkeiten in Argumentation, Diplomatie und Networking verbessern. Es wurde zu wichtigen Themen wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung und politische Teilhabe debattiert und Resolutionen dazu wurden verfasst. Am letzten Tag wurden die Vorschläge aller Komitees in der "General Assembly" (Generalversammlung) präsentiert und darüber abgestimmt. Vor allem aber standen bei dem viertägigen Event der kulturelle Austausch und das Knüpfen internationaler Freundschaften unter den Jugendlichen im Fokus.