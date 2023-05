Donnerstagabend lenkte ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal sein Motorrad auf der Katschbergstraße (B 99) von Kremsbrücke kommend in Richtung Gmünd. Im Freilandgebiet kam der 27-Jährige aus derzeit unbekannter Ursache zu Sturz, schlitterte gemeinsam mit seinem Motorrad gegen die dortige Leitschiene und kam in weiterer Folge rund 60 Meter weiter zu liegen. Der 27-Jährige wurde von einem First Responder und der Besatzung des Roten Kreuz Gmünd erstversorgt und in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber RK1 ins Krankenhaus Spittal/Drau geflogen.