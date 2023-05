Die 21-jährige Tamara Grentschacher kam mit einem Weltmeistertitel aus Kroatien zurück. In der Kategorie "Urban Styles, Solo in der Amateurklasse" konnte sie die Jury der World Dance Masters, die von 17. bis 21. Mai in Poreč über die Bühne gingen, überzeugen. Seebodens Bürgermeister Thomas Schäfauer und Sportreferent Horst Zwischenberger überraschten die frisch gebackene Weltmeisterin zu Hause und überreichten ihr als erste Anerkennung einen Blumenstrauß. Im Rahmen einer großen Ehrung der Marktgemeinde soll im Herbst unter anderem auch der Erfolg von Tamara Grentschacher gefeiert werden.

"Ich hätte nicht damit gerechnet. Nachdem der zweite und dritte Platz bereits vergeben war, habe ich meine Hoffnung schon aufgegeben. In meiner Klasse tanzte ich gegen zwölf sehr gute Gegnerinnen, wovon vier sogar aus Südafrika angereist waren. Die Freude war somit noch größer als mein Name aufgerufen wurde. Im ersten Moment habe ich es nicht realisiert und als ich den Pokal überreicht bekam, überwältigten mich die Emotionen", erzählt die Seebodenerin. "Mit dem Sieg fehlen mir nur noch 2 Punkte, um als Einzeltänzerin in die Profiliga aufzusteigen."





Zusätzlich konnte Grentschacher gemeinsam mit ihren Seebodener Kolleginnen Jessica Teubl und Kristina Steiner den neunten Platz in der Kategorie "Contemporary" holen sowie den dritten Platz im Trio Musical mit Yvoonne Pintar und Carina Dullnig.