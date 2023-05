Verstärkung in Küche, Service und Zimmer – es gibt kaum einen Oberkärnten Tourismus- oder Gastronomiebetrieb, der aktuell nicht danach sucht – vor allem in den sozialen Medien. Die Sommersaison steht bevor und die Wirte und Beherbergungsbetriebe sind teilweise seit Monaten verzweifelt auf der Suche nach Mitarbeitern. Mit geregelten Arbeitszeiten, Bezahlung über dem Kollektivvertrag und sonstigen Zuckerl wie die Mitarbeiter:innenCard, die demnächst in der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weißensee ermäßigten Zutritt zu Freizeitbetrieben und Rabattaktionen bieten soll, werben die Betriebe.