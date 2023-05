In immer mehr Dörfern gibt es Probleme mit den Ortskernen. Ehemalige Bauernhäuser stehen leer, junge Besitzer wandern ab oder es wird auf der grünen Wiese neu gebaut. Dass es auch anders geht, beweist der Jeniger Heiztechniker Michael Jenul. Mit Ehefrau Angelika wagte er sich voriges Jahr an den Umbau des 200 Jahre alten Bauernhauses seiner Vorfahren im Ortszentrum von Tröpolach. "Es ist das Elternhaus meines Vaters", erzählt Michael. Sein Onkel Karl machte vor sechs Jahren seinen Neffen Michael zum Eigentümer dieses am Kirchplatz liegenden Anwesens.