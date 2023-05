Im sechsten Jahr des Bestehens und im dritten Jahr unter der kuratorischen Leitung von Tanja Prušnik widmet sich der Kunstverein millstART heuer der Sehnsucht im Allgemeinen und dem Hang zum See im Besonderen. Viele der 26 ausstellenden Künstlerinnen und Künstler sind zum Softopening erschienen und erzählten über ihre Zugänge zum Thema "See(h)nsucht" und die Beweggründe der Objektauswahl. Obfrau Anette Lang ist stolz auf die Zahlen des vergangenen Jahres und zuversichtlich, diese auch heuer wieder zu erreichen.

Renommierte Kärntner Lokalgrößen wie Valentin Oman, Manfred Bockelmann, Jochen Traar und Werner Hofmeister sind ebenso vertreten wie international erfolgreiche Namen der Kunstszene aus Slowenien, Deutschland, USA und Japan. Schon jetzt haben sich viele Gruppen gemeldet, die sich nach der offiziellen Eröffnung am 5. Juni um 18 Uhr vom fünfköpfigen Team in deutscher, englischer oder slowenischer Sprache durch die abwechslungsreiche Schau in Millstatt führen lassen wollen.



Die MillstART-Künstler beim Softopening © WILLI PLESCHBERGER

Besonders ins Auge stechen die Lotusblumen-Installationen beim westlichen Ortsende des Wiener Künstlers Wolfgang Semmelrock. Das 150 Quadratmeter große Fassadengemälde an der Stiftfassade, vom Tiroler Urban-Art-Künstler GOLIF, soll als Eye-Catcher potenzielle Besucherinnen und Besucher auf die imposante Ausstellung aufmerksam machen.