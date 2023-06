Dass Lastwagen für das Unternehmen Andritz über 6000 Kilometer mit Material über den Landweg nach Tadschikistan zurücklegen, ist an sich nichts Besonderes. Der Konzern mit Stammsitz in der Steiermark ist hier als einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstung und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke tätig und arbeitet derzeit an einem großen Sanierungsprojekt. Dass sich allerdings hundert Kilogramm Skiausrüstung – von Carving-, Touren- und Rennski über Handschuhe bis zur Schutzausrüstung – mit an Bord befinden, ist schon speziell.