Aller guten Dinge sind drei: Der Gemeinderat von Stall hat die Rechnungsabschlüsse der Jahre 2020 und 2021 noch immer nicht beschlossen. In der Sitzung Ende April fand sich der Punkt "Rechnungsabschluss 2022" auf der Tagesordnung. Und auch dieser wurde nicht genehmigt. Damit verschärft sich die politische Situation in der Mölltaler Gemeinde mit Bürgermeister Peter Ebner (SPÖ) weiter.

Es gibt eine Pattsituation, die auch für eine Lähmung in der Gemeindepolitik sorgt. Gegen eine positive Beschlussfassung spricht sich die Opposition aus. Ihr sind die Liste Stall und die FPÖ zuzuordnen. Vizebürgermeister Christian Fercher (Liste Stall) begründet seine Ablehnung so: "Es gibt Auszahlungen ohne Beschlüsse und ohne Bedeckung. Das ist gesetzeswidrig. Wir würden uns strafbar machen." Seine Geduld ist mittlerweile enden wollend. Fercher, der bis dato öffentlich recht zurückhaltend agiert hat, sagt: "Die Aufsichtsbehörde schaut zu."