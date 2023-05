Das war so nicht geplant. Als die auf Kinder spezialisierte Ergotherapeutin Silvia Resei vor gut drei Jahren von Graz zurück nach Oberkärnten gesiedelt ist, wollte sie ihr Fachgebiet in der Region bekannter machen. Es war während des ersten Lockdowns, als sie sich aus diesem Grund eine Instagram-Seite aufbaute. Hier wollte sie Aufklärung leisten, was Ergotherapie ist und Eltern leicht umsetzbare Tipps geben. Das kam schnell weit über die Grenzen des Drautals gut an. "Es hat so eine Seite im deutschsprachigen Raum einfach noch nicht gegeben", erklärt die heute 30-Jährige. Unter dem Namen "ergotipps" folgen ihr mittlerweile über 184.000 Menschen. "Es war mir sehr wichtig, etwas Verständliches und Alltagstaugliches zu liefern. Schnell kamen Nachfragen und ich habe immer mehr gemerkt, was die Eltern interessiert."