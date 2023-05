Jetzt kann die Diplomierte Ernährungstrainerin Anna Nicklaus wieder aus dem Vollen schöpfen. Wildkräuter stehen erntereif auf Wiese und im Wald bereit. Diese verwendet die 40-Jährige für ihre vielseitigen Kochkurse, die sie im Rahmen von „Gesunde Gemeinde“ und privat anbietet. „Für mich zählen Wildkräuter zu den heimischen Superfoods. Besonders gut kommen sie in den ,Wild-Sushi-Kursen‘ an. Die weiteren Zutaten sind regional, der Fisch von Kärntner Betrieben“, sagt die Begründerin von „wildkitchen.at“. Ursprünglich studierte Nicklaus Medieninformatik an der TU Wien. Nach der Geburt des ersten ihrer beiden Söhne absolvierte sie die Ausbildung zur Ernährungstrainerin.

Während der Lockdowns machte sie aus der Not eine Tugend und bot „Einfach schlank“-Kurse online an: „Sie wurden sehr gut angenommen, ich konnte meine Reichweite erhöhen. Inzwischen ist den Teilnehmern das persönliche Treffen wichtiger. Online kann mein achtteiliges Programm, das auf einer ganzheitlichen Ernährungsumstellung beruht, weiterhin als Videokurs gebucht werden.“ Aus eigener Erfahrung – sie hat selbst 13 Kilogramm dauerhaft abgenommen – weiß sie, dass gesunde Ernährung der Schlüssel für Gesundheit und Wohlbefinden ist. Mehr Infos hier: