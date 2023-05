Im geschichtsträchtigen Biedermeierschlössl Lerchenhof in Möschach bei Hermagor fand die Staffelübergabe statt: Mit 1. Mai übernahm Johann Steinwender (35) den Hotel- und Gastrobetrieb von seinen Eltern Hans und Gerhild. In nunmehr vierter Generation will er mit Gattin Karin den 1898 gegründeten Traditions-Familienbetrieb mit Hotel und das seit 1959 bestehende Restaurant in die neuen Zeiten führen.