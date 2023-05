Das hätte noch viel schlimmer enden können! Ein 84-jähriger Mann war am Montagnachmittag mit seinem Pkw auf der B99 auf Höhe des Burgplatzes in Spittal/Drau unterwegs. Der Lenker missachtete dort das Rotlicht und kollidierte mit einem acht Jahre alten Kind und einer 31-jährigen Frau. Beide hatten, gemeinsam mit anderen Fußgängern, gerade bei Grünlicht einen Schutzweg überquert. Der Achtjährige wurde zu Boden geschleudert, die 31-Jährige von der Stoßstange am Knie getroffen. Beide wurden zum Glück nicht schlimm verletzt.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen notieren. Eine örtliche Fahndung wurde eingeleitet. Der 84-Jährige konnte schließlich von einer Streife bei seiner Meldeadresse angetroffen werden. Ein Alkovortest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, die Anzeigen folgen.