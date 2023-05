Am Sonntagmittag brach in einem Wohnhaus in der Riesertratte bei Gmünd ein Feuer aus. Anfangs gab es die Befürchtung, dass eine Person im brennenden Gebäude eingeschlossen sei. Dies stellte sich jedoch als Fehlalarm heraus.

"Alle Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden, niemand wurde verletzt", erklärt Alexander Glanzer-Kohlmayr von der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd. Im Einsatz standen insgesamt 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gmünd, Großhattenberg und Trebesing.

Die Wohnung im ersten Stock, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde vollständig zerstört. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein defektes Ladegerät den Brand ausgelöst haben. Weitere Ermittlungen werden geführt.