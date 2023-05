Gerade erst meldete die Kärntner Polizei, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag 20 Führerscheine wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss abgenommen wurden, da tappte schon der nächste Alkolenker in die "Falle". Samstag gegen 16.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pkw mit niederösterreichischem Kennzeichen aufgrund der unsicheren Fahrweise auf. Dieser war auf der Tauernautobahn A 10 unterwegs. Die Polizisten versuchten, den Lenker anzuhalten. Dieser fuhr jedoch in Richtung Seeboden davon. Erst auf der Millstätter Straße B 98 gelang es einer Streife durch Querstellen, den Wagen zu stoppen.

Der Lenker, wie sich später herausstellte, ein 66-jähriger Niederösterreicher, weigerte sich jedoch auszusteigen und sperrte sich im Auto ein. Auch ein Alkomatentest wurde verweigert. "Um den Lenker an der Weiterfahrt zu hindern, wurden nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau schließlich Radklammern angefordert", so die Polizei. Gegen 17.45 Uhr konnte der Mann schließlich doch dazu bewegt werden, die Türe zu öffnen. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.