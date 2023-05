Eine 39-jährige Frau aus Osttirol ist am Samstag in der Kletterhalle in Dellach im Gailtal (Bezirk Hermagor) aus zehn Metern Höhe abgestürzt und schwer verletzt worden. Laut Polizei war sie von ihrer 14-jährigen Tochter gesichert worden – weil diese aber einen Fehler gemacht hatte, stürzte die Frau ab, als sie sich ins Seil setzen wollte.

Die 39-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 7" ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Tochter verletzte sich im Bereich der Hände durch das durchlaufende Seil und erlitt Verbrennungen sowie Hautabschürfungen.