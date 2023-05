Nach dem großen Erfolg des ersten Kärntner Herzlaufs in Baldramsdorf im vergangenen Jahr konnte ein Reinerlös von 25.500 Euro an den Verein Herzkinder Österreich übergeben werden, der Familien mit herzkranken Kindern unterstützt. Der Verein Herz4Kids Baldramsdorf unter Obmann Rene Pucher organisiert nun die zweite Auflage dieser Benefiz-Sportveranstaltung samt Familienfest am 24. Juni ab 9.15 Uhr in Baldramsdorf. Start-Ziel-Gelände ist der Dorfplatz.

"Die Veranstaltung richtet sich an alle, die durch Freude an der Bewegung etwas Großes bewirken möchten. Ob Laufanfänger, Fortgeschrittener, Profi oder Nordic Walker. Jeder ist herzlich willkommen", lädt Mitorganisator Engelbert Hosner ein. Für die verschiedenen Kinder- und Erwachsenenläufe sowie die Nordic Walking-Wertung kann man sich bis 14. Juni online anmelden: www.herzlauf.at/kaernten. Nachnennungen sind aber auch kurzfristig noch vor Ort möglich.

Fest für die ganze Familie

Für alle, die sportlich nicht so aktiv sind, oder die nach dem Lauf mit der Familie noch eine schöne Zeit verbringen wollen, gibt es ein attraktives Rahmenprogramm mit Musik, Kinderschminken und Hüpfburg.