Gerade noch beim Brotback-Ofen, an der Werkbank, vor der Schultafel oder unterm Auto in der Werkstätte … und schon in voller Tracht im Einsatz bei der Musikkapelle. Für die Mitglieder ist dieser Wechsel vom Arbeitsalltag hinein ins gesellige Vereinsleben einer der Hauptgründe für ihr Engagement, das sie bei der Trachtenkapelle Liesing (Lesachtal) an den Tag legen. Ebenso die Tatsache, dass die Vielfalt an Altersschichten und Berufsgruppen den besonderen Zusammenhalt innerhalb der Trachtenkapelle nicht schmälert, sondern stärkt.

„Auch wenn die Alltagswelten unserer Mitglieder völlig unterschiedlich sind, beim Musizieren machen wir uns jedes Mal auf eine gemeinsame Reise, in der die Gemeinschaft zählt und die trotz der verschiedenen Charaktere und Typen eine sehr harmonische ist. Denn jeder bringt Interesse und Begeisterung für die Musik mit“, erzählt Jugendreferent Emanuel Unterüberbacher. Genau diese Botschaft kommt auch beim Video rüber, das die Trachtenkapelle nun veröffentlicht hat.



Die Szenen zeigen, dass das gemeinsame Musizieren große Freude bereitet © KK/TRACHTENKAPELLE LIESING

Entstanden ist es nach einem Aufruf der Vorarlberger Band "Fäaschtbänkler", die für ihren Musikmix aus verschiedenen Stilrichtungen bekannt sind. "Unsere Reise“ nennt sich eines ihrer Stücke, das die thematische und musikalische Vorgabe des von ihnen gestarteten Video-Wettbewerbs war. „Wir sind auf diesem Gebiet natürlich Amateure. Aber wir haben uns gleich zu Beginn zu einem kleinen Team zusammengeschlossen und gemeinsam das Drehbuch entwickelt. Die gesamte Produktion war eine spannende Erfahrung, die uns allen großen Spaß gemacht hat“, sagt Medienreferentin Bettina Stöffler.



Auch diese beiden Musikerinnen begaben sich auf die gemeinsame Reise © KK/TRACHTENKAPELLE LIESING

Was dem Organisationsteam wichtig war: Die Szenen zeigen, dass das gemeinsame Musizieren mehr ist als ein wunderschönes Hobby, das Freude bereitet. Es verbindet. Und die Szenen sind aus dem Leben gegriffen. Dass sich die Kids freuen, wenn Kapellmeister Gerhard Lexer sie früher aus der Schule holt, ist klar! Aber auch Johann Unterguggenberger aus Tscheltsch gibt zu, dass es schon mal vorkommt, dass er in der Früh in Tracht noch schnell in den Stall rauscht, um die Kühe zu füttern, bevor es zum Musizieren geht.