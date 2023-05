Zwei vorerst unbekannte Täter haben am Samstag gegen 2 Uhr nachts im Stadtgebiet von Spittal/Drau einem 25-jährigen Mann aus demselben Bezirk durch Anwendung von Gewalt (Festhalten an beiden Armen) seine Brieftasche mit 100 Euro, seine Armbanduhr und eine Halskette geraubt. Anschließend wurde das Opfer dazu gedrängt, weiteres Bargeld vom Bankomaten zu beheben.

Der 25-Jährige konnte sich jedoch losreißen und davonlaufen. Daraufhin wurde er erneut von den Tätern erfasst, zu Boden gerissen und geschlagen. Dabei erlitt er Verletzungen im Bereich des Rumpfes (Rippen), am Hals und an der rechten Hand.

Anschließend konnte der 25-Jährige in Richtung Bahnhof flüchten, stieg in ein Taxi und begab sich nach Hause. Erst bei Tag zur Mittagszeit erstattete er bei der Polizei Anzeige.

Amtsbekannter 21-Jähriger

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion (PI) Spittal/Drau in Zusammenarbeit mit Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten konnte einer der Täter, ein amtsbekannter 21-jähriger Mann aus Afghanistan, ausgemittelt werden. Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde nach Schilderung des Sachverhaltes ein Haftbefehl erlassen.

Der 21-Jährige konnte am Mittwoch im Zuge eines Raufhandels mit einem 28-jährigen Mann, ebenfalls aus Afghanistan, im Stadtpark von Spittal/Drau festgenommen und zur Einvernahme auf die PI Spittal/Drau gebracht werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden die gestohlene Armbanduhr und Kette sichergestellt.

Kette und Uhr "freiwillig übergeben"

In der folgenden Einvernahme gab der 21-Jährige an, dass auch sein 28-jähriger Kontrahent des Raufhandels am Raubüberfall am Samstag beteiligt war. Er gab aber lediglich zu, das Geld gestohlen zu haben. Die Armbanduhr und die Halskette hätte ihm das Opfer freiwillig übergeben.

Auch der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zu weiteren Einvernahmen auf die PI Spittal/Drau gebracht. Er zeigte sich nicht geständig.

Nach Abschluss der Erhebungen wurden beide Beschuldigte über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.