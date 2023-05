Am Donnerstag gegen zehn Uhr war ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau mit Holzschlägerungsarbeiten in Kremsbrücke (Bezirk Spittal/Drau) beschäftigt.

Im Zuge dieser Arbeiten fiel ein Baum auf einen anderen, welcher in der Folge entwurzelt wurde und quer auf die A 10 Tauernautobahn stürzte. Aufgrund dessen war der Verkehr in diesem Abschnitt in Richtung Salzburg für rund zehn Minuten blockiert.

Verkehrsteilnehmer zogen den abgebrochenen Gipfel des Baumes auf den Pannenstreifen, wonach die Autobahn bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten durch die Autobahnmeisterei St. Michael im Lungau bis etwa elf Uhr nur einspurig passierbar war.

Durch den Vorfall wurden keine Verkehrsteilnehmer verletzt oder gefährdet.