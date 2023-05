In wenigen Tagen, am 27. Mai, feiert die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng das Finale ihrer großen Bergbauern-Tour in der Wiener Stadthalle. Doch auch danach legt die Lesachtalerin keine Sommerpause ein, sondern startet in die Open-Air-Konzertsaison. Ein paar Wochen darauf, am 23. und 24. Juni tritt sie beim "Wenn die Musi spielt" Sommer-Open-Air in Bad Kleinkirchheim auf. Ebenfalls dabei sein werden die Nockis, Nik P., Fantasy, Ross Antony, Semino Rossi, Marc Pircher und viele mehr.

Schlagerbooom

Genau eine Woche später gibt es einen weiteren Open-Air-Auftriff der Kärntnerin. Am 1. Juli präsentiert Florian Silbereisen den ersten "Schlagerbooom" Österreichs in Kitzbühel - mit einer Bühne mitten im Stadion, mit Lichtermeer und Feuerwerk. Die Eurovisionsshow im Stadion in Kitzbühel wird ab 20.15 Uhr live in ARD und ORF übertragen. Mit dabei sind Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony, "Bergdoktor"-Star Mark Keller und viele weitere Stars. Al Bano und Romina Power werden bei Silbereisen endlich wieder gemeinsam ihre ganz großen Hits singen und Weltstar Anastacia will das Stadion zum Beben bringen.

Einziges Kärnten-Konzert

Und dann heißt es, schnell zusammenpacken und ab nach Klagenfurt, denn nur einen Tag darauf gibt Naschenweng ihr einziges Kärnten-Konzert 2023. Am Sonntag, 2. Juli, um 19.30 Uhr, tritt die 32-Jährige in der Starnacht-Arena in der Wörthersee-Ostbucht auf.