Mit dem Orchesterprojekt hat sich die Musikschule Kötschach-Mauthen/ Lesachtal in diesem Schuljahr ein besonderes Ziel gesteckt. Das gemeinsame Musizieren sowie die Präsentation eines anspruchsvollen Programmes stehen dabei im Fokus dieser Initiative, die am 26. Mai, um 19 Uhr, mit dem Konzert im Kötschacher Rathaussaal ihren Höhepunkt findet. Es musizieren dabei rund einhundert Schüler des Gail- und Lesachtales in verschiedenen Orchesterbesetzungen.

Von der klassischen Blasorchesterbesetzung unter der Leitung von Otto Drießler), dem Streichorchester unter Maria Bernadette Salcher bis hin zum großen Akkordeonorchester unter Leiterin Verena Unterguggenberger spannt sich der Bogen dieses Konzertes, bei dem junge Talente gemeinsam ein Klangerlebnis erzeugen werden.



Das Jugendorchester fiebert seinem Auftritt entgegen © KK/MUSIKSCHULE

Zu hören sind neben sehr bekannten Werken von W. A. Mozart und Hans Zimmer auch moderne Rhythmen im Orchesterarrangement. Besondere Spannung wird auch der Auftritt des jungen Brassensembles der Musikschule Kötschach-Mauthen/ Lesachtal erzeugen. 14 Musiktalente haben sich hier formiert und werden von Musikpädagogen Christoph Glantschnig in die Welt der Brassmusik eingeführt.

„Nach einer intensiven Probenphase freuen sich nun alle Musiker auf das Konzert, und hoffen ganz viele Besucher begrüßen zu dürfen, sagt Musikschuldirektor Gerald Kubin.