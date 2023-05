Am vergangenen Freitag erhielt eine 51-jährige Verkäuferin einer Trafik im Bezirk Spittal einen Telefonanruf am Festnetz. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter eines Zahlungsdienstes aus. Er gab an, dass er den Auftrag habe, einzelne höherwertige Ladebons ausscheiden zu müssen. Damit entlockte er der Verkäuferin mehrere Codes diverser Gutscheinanbieter.

Die Inhaberin der Trafik erleidet durch den Betrug einen Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.