Am Dienstag um 07.25 Uhr fuhr ein Kraftfahrer (40) aus Tschechien mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der Tauernautobahn (A 10) in Richtung Villach. Auf Höhe von Seeboden im Bezirk Spittal/Drau bemerkte er aufgrund eines Bremsdefektes links vorne Rauch im Führerhaus des Lkw. Er hielt das Fahrzeug am ersten Fahrstreifen an.

Ein zufällig nachkommender Feuerwehrmann einer Betriebsfeuerwehr konnte den Brand mittels seines für Brandeinsätze ausgestatteten Fahrzeuges sofort unter Kontrolle bringen. Die anschließend eintreffenden Freiwilligen Feuerwehren Seeboden, Gmünd, Lendorf und Trebesing löschten den Brand. Personen waren nicht gefährdet.

Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.