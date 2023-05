Täglich werden in der Gailtal Klinik 350 Mittagessen gekocht. Davon sind 145 für Patientinnen und Patienten, 95 Mahlzeiten für die Mitarbeiterteams und 110 Menüs für „Essen auf Rädern“. Aktuell fallen rund 20 Prozent unter die „Gesunde Küche“ – und es werden monatlich mehr. „Ein großes Lob für die Leistung an das gesamte Küchenteam, denn die Umstellung des Speiseplans inklusive regionaler und saisonaler Lebensmittel erfordert großes Engagement. Und auch Ausdauer ist gefragt, schließlich ändern sich Essgewohnheiten nicht über Nacht,“ sagte Prettner.

Verhaltensänderung

„Diese Auszeichnung zeigt auch, welchen Stellenwert die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat“, betonte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) bei der Überreichung des Gütesiegels an die Gailtal Klinik in Hermagor. Die gesundheitsfördernde Initiative „Gesunde Küche“ des Landes Kärnten gibt es seit 2014. Raimund Cafuta, Küchenleiter der Gailtal Klinik, zeigte sich stolz: „Ich sehe die Auszeichnung als ein Markenzeichen an. Mit unserem 20-köpfigen Küchenteam versuchen wir durch eine Vielfalt von gesunden, saisonalen und regionalen Lebensmitteln die Gesundheit der Kollegenschaft zu unterstützt.“



Die Verleihung des Gütesiegels "Gesunde Küche" © KK/LR PRETTNER

Im Zuge der Siegelverleihung erfolgte die Eröffnung des Therapiegartens. Dafür wurden im Jahr 2018 rund 6500 Quadratmeter Grund im Osten der Klinik angekauft. „Es ist ein wunderbarer Ort des Verweilens, ein Ort zum Kraft tanken und zur Stärkung der Psyche“, zeigte sich die Gesundheitsreferentin beeindruckt. Weitere positive Nebeneffekte: Es gibt jetzt einen adäquaten Platz für Hubschrauber-Landungen und verbesserte Zufahrtsmöglichkeit für schwere Einsatzfahrzeuge.