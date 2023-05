Auf diesen Gast kann ein Gailtaler Imker sicher gerne verzichten: In der Nacht zum Montag warf ein Bär drei Bienenstöcke des Mannes in der Gemeinde Hermagor-Pressegger See um und machte sich über die Bienenbrut her.

Die Bienenstöcke stehen an einem steil abfallenden Waldrand in der Nähe des Anwesens des Imkers. Diese Bienenstöcke wurden heuer bereits um den 1. Mai von einem Braunbären geplündert. Dabei dürfte der Bär gestört worden sein, da er nur einen Bienenstock geplündert hat. Der Schaden betrug dennoch mehrere Hundert Euro.

Zwei Stöcke geplündert

Eine Woche vor diesem Vorfall hatte die Polizei gemeldet, dass ein Bär im Gemeindegebiet von Arnoldstein zwei Bienenstöcke geplündert hatte.

Der jeweiligen Jagdausübungsberechtigten wurden verständigt.