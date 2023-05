Im restlos ausverkauften Kulturhaus in Seeboden spielte die Trachtenkapelle Seeboden ihr Frühlingskonzert. Die Zuhörer lauschten zuerst den Klängen der Minis unter der Leitung von Marie Feik, Valentina Krammer und Andreas Oberlerchner. Danach betraten die Mitglieder der "großen" Trachtenkapelle die Bühne und starteten mit der energiegeladenen "Kirkpatrick Fanfare". Durch das Programm führte Hellmuth Koch. Obfrau Johanna Unterzaucher-Gruber begrüßte Ehrenobmann Rudi Egger, Vizebürgermeister Ino Bodner und weitere Gemeindevertreter sowie Musikerinnen und Musiker aus anderen Kapellen recht herzlich.



Rudi Egger, Christian Unterzaucher, Ino Bodner und Johanna Claus-Hartlieb © KK/TK SEEBODEN



Die "Second Suite in" von Gustav Holst, "Ross Roy" von Jacob de Haan und moderne Schmankerl wie "Viva la Vida" von Coldplay und "Toto in Concert" sind nur ein kleiner Auszug aus dem abwechslungsreichen Programm. Außerdem wurden Alma De Piero und Paul Egarter offiziell aufgenommen, den Jungmusikern wurden ihre Leistungsabzeichen verliehen und Christian Unterzaucher bekam das Verdienstabzeichen in Silber für 40 Jahre aktive Tätigkeit im Dienste der Blasmusik überreicht.



Die Nachwuchstalente der Trachtekapelle begeisterten die Zuhörer © KK/TK SEEBODEN