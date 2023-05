Dieser Sommer wird stein-heiß, wenn die Wirtsleute Christa Wabnig und Oliver Blaikner vom Landgasthof Marhube in Baldramsdorf zu ihrem neu inszenierten Tafel-Erlebnis laden. Was sich dahinter verbirgt, ist eines der geselligsten Gerichte seit es die Wikinger gibt, denn die haben ihn immerhin erfunden: den "Heißen Stein”. In der Glaskuppel am Fuße des Sportbergs Goldeck können bis zu sechs Personen nach Herzenslust braten und den Blick auf die Berge genießen. Die “Lizenz zum selber Brutzeln” vergeben die Gastronomen bis 28. Oktober – immer freitags bis sonntags und feiertags, um 18 Uhr. Den “Heißen Stein” gibt es wahlweise mit Fleisch oder vegetarisch.

Überraschungsmenü in Vollmondnächten

Wer seinen Glaskuppel-Abend besonders inszeniert wissen will und sich mit halben Sachen nicht zufriedengibt, auf den wartet ein viergängiges Überraschungsmenü im Vollmondschein. Für jene, die morgens in die Almwelt aufbrechen wollen, gibt es in der Glaskuppel ab 10 Uhr einen üppigen Brunch. Ob pikant, süß oder extravagant – dieses “späte Frühstück” lässt keine Wünsche offen. Termine und Anmeldung zur Glaskuppel-Kulinarik gibt es hier: