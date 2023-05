Samstag gegen 4 Uhr Früh rief ein 62-jähriger Italiener den Notruf: Unbekannte versuchten am Parkplatz der Raststation Feistritz/Drau, Gemeinde Paternion im Bezirk Villach-Land mit einem Schraubenzieher in sein Wohnmobil einzubrechen. Im Wohnmobil schliefen zum Tatzeitpunkt vier Personen. Der 35-jährige Sohn des Mannes, der in der Nähe der Fahrzeugtüre schlief, wachte wegen der Bewegungen am Fahrzeug auf und trat vor die Türe.

Bedroht

Am Parkplatz stand der Täter noch vor dem Wagen. Dieser zog einen Schraubenschlüssel aus der Jackentasche, richtete diesen gegen den 35-Jährigen und forderte ihn, in italienisch, mit vermutlich albanischem Akzent, auf wieder zurück in den Wohnwagen zu gehen. Daraufhin wich der 35-Jährige zurück und der Täter flüchtete über den Parkplatz in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Im Einsatz standen zwei Streifen der Autobahnpolizei Spittal an der Drau, eine Streife der Polizeiinspektion Feistritz/Drau sowie zwei Polizeidiensthundestreifen.

Täterbeschreibung:

Der etwa 40-jährige, 1,75 Meter große Mann hatte eine stämmige, muskulöse Statur und ein rundes Gesicht mit Glatze. Er war bekleidet mit einer schwarzen Fleecejacke und schwarzer Hose.